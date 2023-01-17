Борщева Аксинья Никитична
Место рожденияХерсонский уезд Херсонской губернии
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Херсонский уезд Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Августина Федоровна
Отец ребёнка: Борщев Федор Андреевич
Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно