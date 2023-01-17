Борщева Аксинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщева Аксинья Никитична

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Место рождения

Херсонский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Херсонский уезд Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Августина Федоровна

Отец ребёнка: Борщев Федор Андреевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщев Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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