Иванова (Нестерова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Нестерова) Надежда

Иванова (Нестерова) Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1998

Сын: Иванов Данила Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
03.09.2007

Сын: Иванов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close