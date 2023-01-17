Иванова (Нестерова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1998
Отец ребёнка: Иванов Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
03.09.2007
Отец ребёнка: Иванов Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния