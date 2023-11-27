Шехирев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шехирев Сергей
Мать: Шехирева Татьяна
Рождение ребёнка
?.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шехирева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Шехирева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехирева Екатерина