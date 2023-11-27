Шехирев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехирев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шехирев Сергей

Мать: Шехирева Татьяна

Рождение ребёнка
?.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шехирева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Шехирева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Екатерина

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