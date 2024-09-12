Путков Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.10.1903
Дата смерти30.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Путкова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Путкова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1926
Дочь: Федечкина (Путкова) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна
Смерть
30.01.1941
аппендицит