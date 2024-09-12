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Путков Пётр Михайлович

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Место рождения

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.10.1903

Дата смерти

30.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1903

Отец: Путков Михаил Иванович

Мать: Путкова (Тюрина) Ксения Ивановна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Путкова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Путкова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путков Федор Петрович

Мать ребёнка: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
17.09.1926

Дочь: Федечкина (Путкова) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Михалёва (Волкова) Вера Михайловна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
30.01.1941
Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
аппендицит

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