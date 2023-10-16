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Коровницкий Константин Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1804

Дата смерти

22.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1804

Отец: Коровницкий Петр Иванов

Мать: Елисавета Ильина

Бракосочетание
1832

Жена: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Около ?.09.1833

Сын: Тропинский Николай Константинович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Константинова

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
08.03.1848

Дочь: Петрова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Коровницкий Александр Константинович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьяк Николотропинской церкви 1829-1864 годы
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тропинская слоб.
Смерть
22.10.1864
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
На Туговой горе
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