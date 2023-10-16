Коровницкий Константин Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1804
Дата смерти22.10.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1804
Отец: Коровницкий Петр Иванов
Мать: Елисавета Ильина
Бракосочетание
1832
Жена: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около ?.09.1833
Сын: Тропинский Николай Константинович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Константинова
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.03.1848
Дочь: Петрова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Коровницкий Александр Константинович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьяк Николотропинской церкви 1829-1864 годы
Место жительства
Неизвестно
Тропинская слоб.
Смерть
22.10.1864
На Туговой горе