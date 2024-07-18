Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1771 и 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
02.06.1796
Муж: Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно