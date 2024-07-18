Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1771 и 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
02.06.1796

Муж: Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно

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