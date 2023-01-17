Гурьянова Евпраксия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения25.01.1902
Дата смерти27.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920 по 1981
Смерть
27.01.1981