Гурьянова Евпраксия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Евпраксия Фёдоровна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

25.01.1902

Дата смерти

27.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920 по 1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.01.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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