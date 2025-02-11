Иван Михайлов
мужской, родился 1800, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1835, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМихаил Иванов1772 г.р.
МатьПелагея1770 г.р.
Супруги
Анисья1801 г.р.
Дети
Матрёна Иванова1824 г.р.
Анастасия Иванова1827 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Михаил Иванов
Мать: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Анисья
Смерть
1835