Иван Михайлов 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1800, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1835, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Михаил Иванов1772 г.р.
Мать
Пелагея1770 г.р.
Супруги
Анисья1801 г.р.
Дети
Матрёна Иванова1824 г.р.
Анастасия Иванова1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Михаил Иванов

Мать: Пелагея

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Анисья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Анисья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Анисья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1835
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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