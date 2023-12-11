Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лариса Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Александр Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кузнецов Николай Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Изюмова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич
Рождение ребёнка
После 1885
Дочь: Кузнецова Фаина Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно