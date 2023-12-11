Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лариса Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Александр Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кузнецов Николай Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Изюмова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Кузнецов Иван Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
После 1885

Дочь: Кузнецова Фаина Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Ливерьевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Павел Ливерьевич

Смерть
Неизвестно
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