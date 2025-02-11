(Кирпичникова) Елена Филипова
женский, родилась 01.07.1867, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла 21.07.1867, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
ОтецКирпичников Филипп АндреевДо 1849 г.р.
МатьКирпичникова Пелагея ФилимоноваДо 1849 г.р.
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Рождение
01.07.1867
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
21.07.1867
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область