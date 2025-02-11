(Кирпичникова) Елена Филипова 01.07.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кирпичникова) Елена Филипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.07.1867, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла 21.07.1867, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Кирпичников Филипп АндреевДо 1849 г.р.
Мать
Кирпичникова Пелагея ФилимоноваДо 1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1867

Отец: Кирпичников Филипп Андреев

Мать: Кирпичникова Пелагея Филимонова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
21.07.1867
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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