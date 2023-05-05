Носков Филипп Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Носкова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Анна Дмитриевна
Место жительства
1912 ст.
Каменка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно