Носков Филипп Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Филипп Никитич

Носков Филипп Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Носкова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Анна Дмитриевна

Место жительства
1912 ст.
Каменка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.