Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Суйсарь, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

07.04.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932

Отец: Власов Василий

Мать: Власова (Кипрушкина) Александра Александровна

Суйсарь, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Клавдия Васильевна является лвоюродной сестрой бабушки Мани (Еркоева(Кипрушкина) Мария)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еркоев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.01.1955

Сын: Еркоев Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Еркоев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
24.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еркоев Михаил Григорьевич

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.05.1960

Дочь: Морозова (Еркоева) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Еркоев Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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