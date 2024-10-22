Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932
Клавдия Васильевна является лвоюродной сестрой бабушки Мани (Еркоева(Кипрушкина) Мария)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1955
Отец ребёнка: Еркоев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
24.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еркоев Михаил Григорьевич
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.05.1960
Дочь: Морозова (Еркоева) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Еркоев Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно