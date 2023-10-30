Тарасов Иван Алекскандрович
Место рожденияОрловская область, Новодеревеньковский район, с Глебово
Дата рождения15.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936
Орловская область, Новодеревеньковский район, с Глебово
Рождение ребёнка
22.10.1966
Сын: Тарасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Тарасова Тамара Константиновна
Рождение ребёнка
23.06.1968
Мать ребёнка: Тарасова Тамара Константиновна
Бракосочетание
25.07.1968
Брак Запись акта 741 от 25июля 1968г Отдел ЗАГС исполнительного комитета Ленинградского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Смерть
Неизвестно