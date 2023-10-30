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Тарасов Иван Алекскандрович

Место рождения

Орловская область, Новодеревеньковский район, с Глебово

Дата рождения

15.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область, Новодеревеньковский район, с Глебово
Рождение ребёнка
22.10.1966

Сын: Тарасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
23.06.1968

Сын: Тарасов Игорь Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Тамара Константиновна

Бракосочетание
25.07.1968

Жена: Тарасова Тамара Константиновна

Брак Запись акта 741 от 25июля 1968г Отдел ЗАГС исполнительного комитета Ленинградского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Смерть
Неизвестно
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