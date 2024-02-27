Скрипников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Скрыпников Макар
Мать: (Ходыкина) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1994