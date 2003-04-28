Казаченко (Иваненкова) Платонида
Место рождениях.Кругловский, Нехаевский р-он, Волгоградская обл.
Дата рождения01.05.1912
Дата смерти28.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912
Отец: Иван
Мать: (Иваненкова) Феодосия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Козаченко) Нина
Отец ребёнка: Козаченко Василий
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Кузнецова (Козаченко) Екатерина
Отец ребёнка: Козаченко Василий
Рождение ребёнка
1943
Сын: Козаченко Владимир
Отец ребёнка: Козаченко Василий
Смерть
28.04.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно