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Казаченко (Иваненкова) Платонида

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Место рождения

х.Кругловский, Нехаевский р-он, Волгоградская обл.

Дата рождения

01.05.1912

Дата смерти

28.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912

Отец: Иван

Мать: (Иваненкова) Феодосия

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Козаченко) Нина

Отец ребёнка: Козаченко Василий

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Кузнецова (Козаченко) Екатерина

Отец ребёнка: Козаченко Василий

Рождение ребёнка
1943

Сын: Козаченко Владимир

Отец ребёнка: Козаченко Василий

Смерть
28.04.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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