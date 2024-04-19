Абакумов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбакумов Владимир Владимирович

Абакумов Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

06.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Нигометжанова Светлана Гайнулловна

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.2008

Дочь: Абакумова Аврора Владимировна

Мать ребёнка: Нигометжанова Светлана Гайнулловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.