Абакумов Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.2008
Дочь: Абакумова Аврора Владимировна
Мать ребёнка: Нигометжанова Светлана Гайнулловна