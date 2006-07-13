Степанова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: Мазура Василий Яковлевич

Мать: Мазура Евдокия Александровна

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