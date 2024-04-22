Питикова (Лосева) Матрена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питикова (Лосева) Матрена Ильинична

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: Лосев Илья Яковлевич

Мать: Лосева Евфимия Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Муж: Питиков Иван Сергеевич

ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 75 л. 3 об.-4
Рождение ребёнка
08.05.1905 ст.

Сын: Питиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 77. л. 32 об.-33
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.

Сын: Питиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. оп. 1., д. 86. л. 27 об. - 28
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.

Дочь: Питикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 95. л. 37 об. - 38
Рождение ребёнка
12.06.1913 ст.

Дочь: Питикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 577. Л. 32 об.-33
Рождение ребёнка
05.12.1916 ст.

Сын: Питиков Павел Иванович

Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 588 Л. 48 об.-49
Рождение ребёнка
11.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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