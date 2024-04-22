Питикова (Лосева) Матрена Ильинична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: Лосев Илья Яковлевич
Мать: Лосева Евфимия Ивановна
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 75 л. 3 об.-4
Рождение ребёнка
08.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 77. л. 32 об.-33
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.
Сын: Питиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич
ГААО. Ф. 169. оп. 1., д. 86. л. 27 об. - 28
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.
Дочь: Питикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 95. л. 37 об. - 38
Рождение ребёнка
12.06.1913 ст.
Дочь: Питикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 577. Л. 32 об.-33
Рождение ребёнка
05.12.1916 ст.
Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 588 Л. 48 об.-49
Рождение ребёнка
11.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Питиков Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно