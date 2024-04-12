Пунин Ефрем Кирианович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кириан Ефимович
Мать: Ульяна Федосеевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Пирина ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пунин Иван Ефремович
Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пунина Ефимия Засыпкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирина ?
Смерть
Неизвестно