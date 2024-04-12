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Пунин Ефрем Кирианович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кириан Ефимович

Мать: Ульяна Федосеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Пунин Степан Ефремович

Мать ребёнка: Пирина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пунин Иван Ефремович

Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пунин Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пунин Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Пунина Ефимия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пунина Ефимия Засыпкина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирина ?

Смерть
Неизвестно
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