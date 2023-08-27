Валитова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Валитов Расим Темурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валитова Сафина Расимовна
Отец ребёнка: Валитов Расим Темурович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.2006
Дочь: Валитова Азалия Расимовна
Отец ребёнка: Валитов Расим Темурович