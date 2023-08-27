Валитова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитова Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валитов Алихан Расимович

Отец ребёнка: Валитов Расим Темурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валитова Сафина Расимовна

Отец ребёнка: Валитов Расим Темурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валитов Расим Темурович

Рождение ребёнка
18.08.2006

Дочь: Валитова Азалия Расимовна

Отец ребёнка: Валитов Расим Темурович

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