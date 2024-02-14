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Минагулов Ягофар

Место рождения

д.Абдульменево Удмуртия

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минагулов Минахмет

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минагулов Мулламухамет

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1886

Сын: Минагулов Муллахмет

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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