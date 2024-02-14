Минагулов Ягофар
Место рожденияд.Абдульменево Удмуртия
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минагулов Минахмет
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1886
Сын: Минагулов Муллахмет
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно