Коньков Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 30.03.1909
Дата смерти01.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1941
Дочь: Климкина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Конькова Аграфена Васильевна
Пурдошки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
01.02.1988