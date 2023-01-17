Коньков Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньков Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 30.03.1909

Дата смерти

01.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1941

Дочь: Климкина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Конькова Аграфена Васильевна

Пурдошки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
01.02.1988
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