Анфим Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфим Варфоломеев

Анфим Варфоломеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варфоломей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выборнов Козьма Анфимов

Мать ребёнка: Олимпиада Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олимпиада Захарова

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Выборнов Михаил Анфимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1855 ст.

Сын: Выборнов Михаил Анфимов

Мать ребёнка: Олимпиада Захарова

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.