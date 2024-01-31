Анфим Варфоломеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варфоломей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олимпиада Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олимпиада Захарова
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1855 ст.
Мать ребёнка: Олимпиада Захарова
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно