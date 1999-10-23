Булатов Владимир Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Владимир Семёнович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

07.01.1910

Дата смерти

23.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1910
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1935 по 1937
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Место жительства
С 1937 по 1938
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Место жительства
С 1939
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Место жительства
С 1941 по 1944
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Место жительства
С 1946
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
23.10.1999
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