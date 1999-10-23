Булатов Владимир Семёнович
Место рождения
Дата рождения07.01.1910
Дата смерти23.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910
Место жительства
С 1935 по 1937
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Место жительства
С 1937 по 1938
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Место жительства
С 1939
Место жительства
С 1941 по 1944
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Место жительства
С 1946
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
23.10.1999