Брянцева Пульхерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцева Пульхерия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1891

Муж: Брянцев Павел Александрович

Рождение ребёнка
30.06.1892 ст.

Дочь: Брянцева Мария Павловна

Отец ребёнка: Брянцев Павел Александрович

Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.

Сын: Брянцев Антонин Павлович

Отец ребёнка: Брянцев Павел Александрович

Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.06.1898 ст.

Сын: Брянцев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Брянцев Павел Александрович

Вотча, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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