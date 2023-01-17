Брянцева Пульхерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1891
Рождение ребёнка
30.06.1892 ст.
Дочь: Брянцева Мария Павловна
Отец ребёнка: Брянцев Павел Александрович
Дочь священника.
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Брянцев Павел Александрович
Рождение ребёнка
14.06.1898 ст.
Сын: Брянцев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Брянцев Павел Александрович
Смерть
Неизвестно