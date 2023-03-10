Мехоношина Анна Евграфова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Сын: Мехоношин Григорий Петров
Отец ребёнка: Мехоношин Пётр Феодоров
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Сын: Мехоношин Константин Петров
Отец ребёнка: Мехоношин Пётр Феодоров
Место жительства
1910 ст.
Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 264
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно