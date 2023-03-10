Мехоношина Анна Евграфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношина Анна Евграфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Сын: Мехоношин Григорий Петров

Отец ребёнка: Мехоношин Пётр Феодоров

Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Мехоношин Константин Петров

Отец ребёнка: Мехоношин Пётр Феодоров

Место жительства
1910 ст.
Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 264
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мехоношин Пётр Феодоров

Смерть
Неизвестно
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