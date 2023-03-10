Павел Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Петр

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

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