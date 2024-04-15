Федоров Владимир Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Владимир Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Жена: Федорова Анастасия Иларионовна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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