Ефремова Дарья Петрова
женский, родилась 1808
умерла Неизвестно
Супруги
Ефремов Андрей Михайлов1810 г.р.
Дети
Ефремов Николай Андреев1826 г.р.
(Ефремова) Марья Андреева1830 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Ефремова) Марья Андреева
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Ефремова) Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Михайлов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно