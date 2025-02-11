Ефремова Дарья Петрова 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефремова Дарья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1808

умерла Неизвестно

Супруги
Ефремов Андрей Михайлов1810 г.р.
Дети
Ефремов Николай Андреев1826 г.р.
(Ефремова) Марья Андреева1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ефремов Николай Андреев

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Ефремова) Марья Андреева

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Ефремова) Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

137 Семья

Смерть
Неизвестно

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