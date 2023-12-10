Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1869 ст.

Муж: Ефим Иванович

Невеста деревни Шанино дочь Ивана Михайлова. Поручители жениха: Дмитрий Иванов и Кузьма Иванов Поручители невесты: Павел Михайлович и Абрам Иванов
Смерть
Неизвестно
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