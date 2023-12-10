Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Михайлович
Бракосочетание
10.11.1869 ст.
Муж: Ефим Иванович
Невеста деревни Шанино дочь Ивана Михайлова. Поручители жениха: Дмитрий Иванов и Кузьма Иванов Поручители невесты: Павел Михайлович и Абрам Иванов
Смерть
Неизвестно