Косьминых Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1896
Дочь: Стефанида Давыдовна
Отец ребёнка: Косьминых Николай Давыдович
починок Ольхов
Рождение ребёнка
13.11.1898
Сын: Косьминых Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Косьминых Николай Давыдович
починок Ольхов
Рождение ребёнка
03.03.1901
Сын: Козьминых Павел Николаевич
Отец ребёнка: Косьминых Николай Давыдович
починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно