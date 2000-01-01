Косьминых Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосьминых Параскева Ивановна

Косьминых Параскева Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1896

Дочь: Стефанида Давыдовна

Отец ребёнка: Косьминых Николай Давыдович

починок Ольхов
Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Косьминых Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Косьминых Николай Давыдович

починок Ольхов
Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Козьминых Павел Николаевич

Отец ребёнка: Косьминых Николай Давыдович

починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close