Корноухова Агафья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова Агафья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Митрофан Яковлевич

Рождение ребёнка
23.08.1863

Сын: Корноухов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Корноухов Митрофан Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дериглазова (дев.Корноухова) Ефимия Митрофановна

Отец ребёнка: Корноухов Митрофан Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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