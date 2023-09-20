Корноухова Агафья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1863
Сын: Корноухов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Корноухов Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дериглазова (дев.Корноухова) Ефимия Митрофановна
Отец ребёнка: Корноухов Митрофан Яковлевич
Смерть
Неизвестно