Хасаншина Нурания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасаншина Нурания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1925

Дата смерти

22.06.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасаншин Фаиз Вагизович

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.06.2008

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