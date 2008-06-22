Хасаншина Нурания
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1925
Дата смерти22.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасаншин Фаиз Вагизович
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.06.2008