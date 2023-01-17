Жуковская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковская Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислинская Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Близнюкова Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломийцева Мария Стефановна

Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуковский Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуковский Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Елена Стефановна

Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович

Смерть
Неизвестно
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