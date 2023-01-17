Жуковская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислинская Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Близнюкова Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломийцева Мария Стефановна
Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуковский Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Елена Стефановна
Отец ребёнка: Жуковский Стефан Иванович
Смерть
Неизвестно