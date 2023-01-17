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Таисин Вукол Гурьевич

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

18.02.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1805 ст.

Отец: Таисин Гурий Емельянович

Мать: Афимья/Ефимия Леоновна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1826 ст.

Жена: Таисина Матрёна Сергеевна

33-4-44
Рождение ребёнка
26.08.1836 ст.

Дочь: Бабонина Надежда Вуколовна

Мать ребёнка: Таисина Матрёна Сергеевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.07.1840

Сын: Таисин Фёдор Вуколович

Мать ребёнка: Таисина Матрёна Сергеевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.04.1850 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисина Матрёна Сергеевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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