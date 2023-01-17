Таисин Вукол Гурьевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1805 ст.
Отец: Таисин Гурий Емельянович
Мать: Афимья/Ефимия Леоновна
Бракосочетание
01.10.1826 ст.
33-4-44
Рождение ребёнка
26.08.1836 ст.
Дочь: Бабонина Надежда Вуколовна
Мать ребёнка: Таисина Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.07.1840
Мать ребёнка: Таисина Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.04.1850 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисина Матрёна Сергеевна
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Смерть
Неизвестно