Пирогова (Чемякина) Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пирогов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Пирогов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1838
Дочь: Пирогова Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Пирогов Алексей Петрович
крестные: - пономарь Словцов Василий Андреевич - Чертовикова Лукия Андреевна (жена Чертовикова Назара) ГАСО, ф.6, оп.3, д.830, л.501об.
Рождение ребёнка
17.06.1843
Дочь: Пирогова Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Пирогов Алексей Петрович
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 635об.-636 восприемники: - Чемякин Николай Леонтьевич - Анастасия Федоровна, жена Сл..(?) Александр Николаевича
Смерть
Неизвестно