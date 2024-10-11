Пирогова (Чемякина) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирогова (Чемякина) Елена Леонтьевна

Пирогова (Чемякина) Елена Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пирогов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пирогов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пирогов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пирогов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
27.12.1838

Дочь: Пирогова Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Пирогов Алексей Петрович

крестные: - пономарь Словцов Василий Андреевич - Чертовикова Лукия Андреевна (жена Чертовикова Назара) ГАСО, ф.6, оп.3, д.830, л.501об.
Рождение ребёнка
17.06.1843

Дочь: Пирогова Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Пирогов Алексей Петрович

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 635об.-636 восприемники: - Чемякин Николай Леонтьевич - Анастасия Федоровна, жена Сл..(?) Александр Николаевича
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.