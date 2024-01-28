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Маслов Иван Никитич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Маслов Никита

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова (Балдина (Фомичева)) Акулина Кузьминична

Рождение ребёнка
1721

Сын: Маслов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Маслова (Балдина (Фомичева)) Акулина Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Маслов Яков Иванович

Мать ребёнка: Маслова (Балдина (Фомичева)) Акулина Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1770
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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