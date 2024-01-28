Маслов Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Маслов Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Маслова (Балдина (Фомичева)) Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
1731
Сын: Маслов Яков Иванович
Мать ребёнка: Маслова (Балдина (Фомичева)) Акулина Кузьминична
Смерть
1770