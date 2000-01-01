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Греб (Нестеренко) Лилия Борисовна
Греб (Нестеренко) Лилия Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1952
Пол
Женский
Отец
Нестеренко Борис Павлович
1931 г.р.
Мать
Нестеренко (Колесникова) Лидия Петровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1952
Отец:
Нестеренко Борис Павлович
Мать:
Нестеренко Лидия Петровна
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