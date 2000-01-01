Ситников Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситников Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1938
Сын: Ситников Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Ситникова Ираида Александровна
Мать ребёнка: Ситникова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно