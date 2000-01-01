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Ситников Александр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Ситников Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Ситникова Ираида Александровна

Мать ребёнка: Ситникова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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