Фокин Ефим Степанович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Фокин Степан Иванович
Мать: Фокина Агриппина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Горохова Мария Фокина
Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно