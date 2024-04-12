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Фокин Ефим Степанович

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Фокин Степан Иванович

Мать: Фокина Агриппина

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Горохова Мария Фокина

Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Фокин Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Горохов Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Горохов Антон Ефимович

Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Фокин Игнатий Ефимович

Мать ребёнка: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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