Панкратов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955
Рождение ребёнка
27.04.1979
Сын: Панкратов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Панкратова Татьяна Феодосьевна
Рождение ребёнка
29.05.1986
Сын: Панкратов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Панкратова Татьяна Феодосьевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно