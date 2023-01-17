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Панкратов Владимир Михайлович

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Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Апполинария Васильевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1979

Сын: Панкратов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Панкратова Татьяна Феодосьевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1986

Сын: Панкратов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Панкратова Татьяна Феодосьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратова Татьяна Феодосьевна

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