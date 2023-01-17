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Кузьмичев Константин Николаевич

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

С 1892 по 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1892 по 1894

Отец: Кузьмичев Николай

Мать: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузьмичев Михаил Константинович

Мать ребёнка: Кузьмичева Екатерина Петровна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Запись в метрической книге о рождении Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино, Крестные Кузьмичевы Василий Николаевич (1899-1946),брат отца Михаила, и Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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