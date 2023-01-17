Кузьмичев Константин Николаевич
Место рождения
Дата рожденияС 1892 по 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1892 по 1894
Отец: Кузьмичев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кузьмичев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Кузьмичева Екатерина Петровна
Запись в метрической книге о рождении Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино, Крестные Кузьмичевы Василий Николаевич (1899-1946),брат отца Михаила, и Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно