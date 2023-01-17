Шлупикова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлупикова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1922

Сын: Шлупиков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Шлупиков Сергей Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.12.1925

Сын: Шлупиков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Шлупиков Сергей Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлупиков Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Шлупиков Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлупиков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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