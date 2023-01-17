Шлупикова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1922
Отец ребёнка: Шлупиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1925
Сын: Шлупиков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Шлупиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлупиков Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Шлупиков Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно