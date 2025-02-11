Каширин Ефим Тимофеевич
мужской, родился 1842
умер Неизвестно
Супруги
Каширина (Зенина) Марфа Марковна01.07.1841 г.р.
Дети
Каширин Иван Ефимович06.05.1865 г.р.
Каширин Косма Ефимович28.10.1866 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1860
Рождение ребёнка
06.05.1865
Мать ребёнка: Каширина (Зенина) Марфа Марковна
Рождение ребёнка
28.10.1866
Мать ребёнка: Каширина (Зенина) Марфа Марковна
Рождение ребёнка
12.04.1869
Мать ребёнка: Каширина (Зенина) Марфа Марковна
Смерть
Неизвестно