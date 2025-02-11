Каширин Ефим Тимофеевич 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Каширин Ефим Тимофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842

умер Неизвестно

Супруги
Каширина (Зенина) Марфа Марковна01.07.1841 г.р.
Дети
Каширин Иван Ефимович06.05.1865 г.р.
Каширин Косма Ефимович28.10.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1860

Жена: Каширина (Зенина) Марфа Марковна

Рождение ребёнка
06.05.1865

Сын: Каширин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Каширина (Зенина) Марфа Марковна

Рождение ребёнка
28.10.1866

Сын: Каширин Косма Ефимович

Мать ребёнка: Каширина (Зенина) Марфа Марковна

Рождение ребёнка
12.04.1869

Сын: Каширин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Каширина (Зенина) Марфа Марковна

Смерть
Неизвестно

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