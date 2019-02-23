Равкович Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равкович Вячеслав Викторович

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

1972

Дата смерти

23.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2019
Причина смерти: Болезнь - диабет
Похороны
Неизвестно
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