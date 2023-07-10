Золочевская Ефросинья Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Золочевский Семен Петрович
Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зиновия Петровна
Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Золочевский Степан Петрович
Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Золочевский Максим Петрович
Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно