Золочевская Ефросинья Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская Ефросинья Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Золочевский Семен Петрович

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зиновия Петровна

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Золочевский Степан Петрович

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Золочевский Максим Петрович

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Петр Денисович

Смерть
Неизвестно
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