Пачалксина Марфа Васильева До 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Пачалксина Марфа Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1852

умерла Неизвестно

Супруги
Пачалксин Пётр Филиппов1837 г.р.
Дети
(Пачалксина) Дарья Петрова1870 г.р.
Пачалксин Трофим Петров07.04.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пачалксин Пётр Филиппов

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Пачалксина) Дарья Петрова

Отец ребёнка: Пачалксин Пётр Филиппов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.04.1873

Сын: Пачалксин Трофим Петров

Отец ребёнка: Пачалксин Пётр Филиппов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1876

Дочь: (Пачалксина) Елена Петрова

Отец ребёнка: Пачалксин Пётр Филиппов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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