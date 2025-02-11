Пачалксина Марфа Васильева
женский, родилась До 1852
умерла Неизвестно
Супруги
Пачалксин Пётр Филиппов1837 г.р.
Дети
(Пачалксина) Дарья Петрова1870 г.р.
Пачалксин Трофим Петров07.04.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Пачалксина) Дарья Петрова
Отец ребёнка: Пачалксин Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
07.04.1873
Отец ребёнка: Пачалксин Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
01.07.1876
Дочь: (Пачалксина) Елена Петрова
Отец ребёнка: Пачалксин Пётр Филиппов
Смерть
Неизвестно