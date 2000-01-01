Счасливцева (Соловьёва) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (Соловьёва) Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Счасливцев Перфил Яковлевич

Отец ребёнка: Счасливцев Яков Прохорович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Счасливцев Яковлевич

Отец ребёнка: Счасливцев Яков Прохорович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Счасливцев Елизар Яковлевич

Отец ребёнка: Счасливцев Яков Прохорович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Счасливцев Дементий Яковлевич

Отец ребёнка: Счасливцев Яков Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Яков Прохорович

Смерть
После 1763
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