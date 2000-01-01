Счасливцева (Соловьёва) Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Счасливцев Перфил Яковлевич
Отец ребёнка: Счасливцев Яков Прохорович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Счасливцев Яковлевич
Отец ребёнка: Счасливцев Яков Прохорович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Счасливцев Елизар Яковлевич
Отец ребёнка: Счасливцев Яков Прохорович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Счасливцев Дементий Яковлевич
Отец ребёнка: Счасливцев Яков Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763