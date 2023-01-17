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Червяков Александр Николаевич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

23.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1952

Отец: Червяков Николай Гаврилович

Мать: Червякова Нинель Алексеевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Гражданство
23.03.1952
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
23.03.1952
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Образование
Между 01.09.1957 и 30.05.1969
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Детская музыкальная школа,фортепиано,труба.
Образование
С 01.09.1959 по 30.06.1967
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Средняя школа №1
Образование
С 01.09.1967 по 30.06.1969
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Средняя школа №6
Работа или профессия
С 01.09.1969 по 01.09.1970
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Станционный монтер телеграфной связи и радиоузла.
Образование
С 01.09.1970 по 15.03.1972
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смоленский государственный педагогический институт
Работа или профессия
С 15.03.1972 по 01.08.1972
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Электромонтёр ПМК 269
Военная служба
С 01.08.1972 по 02.01.1974
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Учеба в рязанском высшем военно командном училище связи.
Военная служба
С 04.01.1974 по 22.11.1974
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Дослуживание после отчисления из военного училища в В/ч 86651
Демобилизация
22.11.1974
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Работа или профессия
С 13.01.1975 по 01.08.1975
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Сафоновский городской молочный завод
Работа или профессия
С 02.08.1975 по 16.11.1979
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
ВП 3266МО,техник
Образование
С 01.12.1975 по 30.06.1979
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Сафоновский политехнический техникум,техник-электрик
Сообщение о свадьбе (оглашение)
02.06.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.06.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1979

Сын: Червяков Алексей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
С 19.11.1979 по 31.07.1981
Вадино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Автоэлектрик
Рождение ребёнка
21.05.1980

Сын: Червяков Андрей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
С 01.08.1981 по 15.07.1982
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Завод "Теплоконтроль",мастер по ремонту оборудования.
Работа или профессия
С 16.07.1982 по 01.08.1983
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Завод ССК,механик по грузоподъёмным механизмам.
Работа или профессия
С 01.08.1983 по 15.11.1983
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Завод ССК,электромонтёр.
Работа или профессия
С 19.11.1983 по 16.11.1987
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Специализированное конструкторское бюро гидрометеорологического приборостроение (г.Москва),отдел 10 (г,Сафоново),инженер-конструктор.
Работа или профессия
С 17.11.1987 по 15.07.1988
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Сафоновский электромашиностроительный завод,инженер-конструктор ОГК.
Работа или профессия
С 15.07.1988 по 15.02.1990
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Сафоновский электромашиностроительный завод,инженер-конструктор ОГМ.
Работа или профессия
С 15.02.1990 по 01.04.1991
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Сафоновский электромашиностроительный завод,инспектор по оборудованию.
Работа или профессия
С 02.04.1991 по 17.05.1996
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Сафоновский электромашиностроительный завод. Слесарь по ремонту грузоподъёмных механизмов.
Работа или профессия
С 20.05.1996 по 17.10.1997
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Сафоновский завод "Стройдеталь",механик по грузоподъёмным механизмам.
Работа или профессия
С 12.01.1998 по 25.01.2001
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Сафоновская центральная районная больница,инженер энергетической службы.
Работа или профессия
С 26.01.2001 по 31.08.2018
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
ОАО "Теплоконтроль",электромонтёр.
Награда
15.12.2019
Москва, город федерального значения Москва
Орден "Знак почёта ЛДПР"
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