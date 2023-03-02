Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна
женский, родилась 28.01.1899, Хорол, Полтавской губернии, Украина
умерла 01.01.1986, Бердянск
ОтецДацевич Леонид Степанович1866 г.р.
МатьДацевич (Яценко) Александра Ивановна1880 г.р.
Супруги
Максимович Николай Александрович24.08.1894 г.р.
Дети
Максимович (Максимович) Тамара Николаевна25.07.1921 г.р.
Максимович Леонид Николаевич25.05.1925 г.р.
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Рождение
28.01.1899
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
25.07.1921
Дочь: Максимович (Максимович) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Максимович Николай Александрович
Полтава, Полтавская область, Украина
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
25.05.1925
Сын: Максимович Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Максимович Николай Александрович
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
01.01.1986
Похороны
Неизвестно