Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна 28.01.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 28.01.1899, Хорол, Полтавской губернии, Украина

умерла 01.01.1986, Бердянск

Отец
Дацевич Леонид Степанович1866 г.р.
Мать
Дацевич (Яценко) Александра Ивановна1880 г.р.
Супруги
Максимович Николай Александрович24.08.1894 г.р.
Дети
Максимович (Максимович) Тамара Николаевна25.07.1921 г.р.
Максимович Леонид Николаевич25.05.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1899

Отец: Дацевич Леонид Степанович

Мать: Дацевич (Яценко) Александра Ивановна

Хорол, Полтавской губернии, Украина

Рождение ребёнка
25.07.1921

Дочь: Максимович (Максимович) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Максимович Николай Александрович

Полтава, Полтавская область, Украина

Бракосочетание
1924

Муж: Максимович Николай Александрович

Супруг(-а): Николай Александрович Максимович

Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Максимович Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Максимович Николай Александрович

Новгород-Северский, Чернігівська область

Смерть
01.01.1986

Похороны
Неизвестно

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